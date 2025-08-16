Trump-Putin zirvesi sonrası flaş gelişme: Zelenski Washington’a gidecek

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Yapılan görüşmelerin en dikkat çekeni ise Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi oldu.

Zelenski, Başkan Trump ile yaklaşık 1,5 saat görüştüklerini söyledi. Putin-Trump arasındaki ikinci zirveye katılması konuşulan Zelenski, pazartesi günü Washington'a giderek Beyaz Sarayı ziyaret edeceğini açıkladı.

Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü belirterek ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır olduğunu" vurguladı.

Ukraynalı lider aynı zamanda üçlü bir görüşmeyi de desteklediklerini ifade etti.



Beyaz Saray’daki temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik ve güvenlik iş birlikleri açısından kritik önemde olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin yanı sıra birçok Avrupalı liderle de telefon görüşmeleri yaptı.

TRUMP 6 SAAT BOYUNCA AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın uçakta NATO liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Bu görüşme, Başkan Zelenskyy ile yapılan “uzun” görüşmenin ardından gerçekleşti.

Leavitt, Trump'ın Washington, D.C.'ye dönüş yolculuğunun altı saatlik büyük bir bölümünde telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.