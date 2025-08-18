Trump Putin zirvesinde gizli belge skandalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü Alaska'da buluştu.

Zirveyi organize eden Amerikalı personelin, güvenlik açığına yol açtığı ortaya çıktı.

Amerikan radyosu NPR'nin haberine göre protokol dairesi, zirveye ilişkin hassas detayları içeren belgeleri otelde unuttu.

Sekiz sayfadan oluşan dokümanın ilk sayfasında, zirvenin saat saat programı yer alıyor.

Belge, görüşmelerin, askeri üsteki hangi odada yapılacağına dair bilgiler içeriyor.

Belgede Trump'ın, Putin'e çalışma masası için Amerikan Kartalı heykeli hediye etme niyetinde olduğu anlaşılıyor.

Belgenin 2'den 5'e kadar olan sayfaları, üç Amerikalı çalışanla Trump'ın ve Putin'in heyetlerinde 13 kişinin bilgilerini içeriyor.

Belgede bu kişilerin isimleri ve telefon numaraları bulunuyor.

Bu sayfalarda, tüm Rus isimlerinin yanına İngilizce okunuşlarının not edilmesi dikkat çekti.

İngilizce okunuşu yazılan isimler arasında Rusya lideri Putin de var.

Belgenin son iki sayfası, programda görünen ancak gerçekleşmeyen öğle yemeğine ilişkin.

Yemeğe kimlerin katılacağı, kimin nerede oturacağı ve hangi yemeklerin servis edileceği yazıyor.

Belgeye göre yemekte Trump ve Putin karşılıklı oturacaktı.

Trump'ı, zirveye birlikte gittiği 5 bakanı ve Özel temsilci eşlik edecekti.

Putin de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile yemeğe katılacaktı.

Menüde ise yeşil salata, file minyon ve krem brüle bulunacaktı.

Belgeler, Cuma sabahı, yani görüşmeden önce, zirvenin yapıldığı askeri üsten 20 dakika mesafedeki dört yıldızlı bir otelde unutuldu.

Otelin çalışma alanındaki yazıcıda bırakılan dokümanları, üç otel müşterisi buldu.