ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte’de yapılması planlanan zirvenin iptal olabileceğini belirtmişti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada “boşa harcanan bir toplantı” istemediğini söyledi ancak “önümüzdeki günlerde her şey değişebilir” diyerek olası yeni temaslara kapıyı açık bıraktı.

ABD Başkanı’na göre, Moskova’nın mevcut cephe hattında ateşkesi reddetmesi, anlaşmanın önündeki temel engel olarak öne çıkıyor.

Alaska’da ağustos ayında yapılan ve sonuçsuz kalan zirveden sonra Washington’un benzer bir tabloyla karşılaşmak istemediği, Budapeşte planlarının bu nedenle rafa kaldırıldığı bildiriliyor.

Reuters’a konuşan Avrupalı bir diplomat, “Ruslar çok fazla şey isteyince Amerikalılar, Trump’ın Budapeşte’den bir anlaşma çıkaramayacağına kanaat getirdi” dedi.

CNN'e konuşan kaynaklar, "Putin ve Trump arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmenin ertelenme ihtimalinin bulunduğunu" iddia etmişti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ancak Rusya’dan gelen son açıklamaya göre zirveye ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'deki zirvesi için hazırlıkların sürdüğünü devam ettiğini belirterek, "Zirve için herhangi bir engel görmüyorum." dedi.

Ryabkov konuyla ilgili şunları söyledi:

"Zirve için hazırlıklar sürüyor. Bu hazırlıklar çeşitli şekillerde olabilir. İşin içeriğine odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen talimatlar doğrultusunda bununla ilgileniyoruz. Zirve için herhangi bir engel görmüyorum. İki liderin Anchorage'daki zirvesinde belirledikleri parametrelerinin detaylandırılması gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Bu zor bir süreç. Diplomatların görevi de budur."

Ryabkov, "Rusya'nın ABD'ye Ukrayna ile barış anlaşmasının şartlarını içeren kapalı nota gönderdiği" yönündeki iddialara ilişkin ise "Bunu doğrulayamıyorum. Batı'nın kontrolündeki medya araçlarında yer alan ve belirsiz kaynaklara dayandırılan söylentiler işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.