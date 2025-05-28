Trump, Putin'e aba altından sopa gösterdi! ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor...

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Trump, Putin'e aba altından sopa gösterdi! ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor...

Son dakika... ABD Başkanı Trump, "Putin bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Trump, "Eğer bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz" dedi.

Ukrayna'da yaşananların "hayal kırıklığı" olduğunu ve gerekirse Putin ve Zelenski'yle görüşebileceğini söyleyen Trump ayrıca, "Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la süren nükleer görüşmelerine de değinerek, müzakerelerin iyi gittiğini ifade etti.

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