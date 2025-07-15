Trump Putin’i topa tuttu: Barış anlaşmasını kabul etmezse ne yapacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz medyasına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisini bitirip bitirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama onunla işim bitmedi” dedi.

Trump BBC'ye verdiği demeçte dört farklı kez Rusya ile bir Ukrayna anlaşması yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, "Hayal kırıklığına uğradım ama onunla işim bitmedi. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Putin'in "akan kanı durdurmasını" nasıl sağlayacağı sorusu üzerine ABD Başkanı Trump, "Üzerinde çalışıyoruz. Harika bir konuşma yapacağız. Ben, 'Bu iyi, sanırım bu işi halletmeye çok yakınız' diyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Trump, Rus lidere güvenip güvenmediği sorulduğunda da "Ben neredeyse hiç kimseye güvenmem" yanıtını verdi.

Ukrayna'ya yeni silahlar göndereceğini açıklayan Trump, Rusya'nın barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde Rusya'yla ticaret yapanları yaptırımlarla tehdit ederek, Moskova'nın komşusuna yönelik devam eden saldırılarından duyduğu hayal kırıklığının yol açtığı önemli bir politika değişikliğine imza atmıştı.

Patriot hava savunma füzeleri de dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık ABD silahının NATO aracılığıyla Ukrayna'ya gönderileceğini ve bunların parasının NATO tarafından ödeneceğini söyleyen Trump, kendi partisinden de destek görüyor.

Trump'a, daha önce NATO'yla ilgili ‘modası geçmiş’ değerlendirmesinde bulunduğu hatırlatıldığında, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi haline geliyor" diye konuştu.