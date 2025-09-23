Trump: Rus uçaklarını vurun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine değindi.

"RUS UÇAKLARI VURULMALI"

ABD Başkanı, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine ilişkin "NATO ülkeleri, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları vurmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.