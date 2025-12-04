ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı bırakmak olur" dedi. Hatta görüşmede ABD’den LNG alımı için anlaşma imzalandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise ertesi gün Türkiye’ye doğal gaz sağlayan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının "tam kapasite" çalıştığını söyledi.

Türkiye, son dönemde doğal gaz alımını çeşitlendirmek için çeşitli ülkeler ile LNG alımı anlaşmaları imzaladı. Son olarak Alman ve İtalyan şirketleri ile imzalanan 10 yıllık anlaşma ile toplam 11 milyar metreküp doğal gaz eşdeğerinde LNG alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada doğal gaz alımında farklı alternatifler üretmeyi sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Rusya’dan doğal gaz alımına ilişkin anlaşma 31 Aralık itibari ile sona ererken Trump’ın açıklaması sonrası anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz aylarda Bloomberg’de çıkan bir haberde Türkiye ile Rusya’nın anlaşmayı yenilemek için görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

RUSYA İLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı son açıklamada Rusya ile doğal gaz anlaşmasının uzatılacağını söyledi. “Sanırım sözleşmeleri kesinleşti” diyen Bayraktar, “Gelecek yıl da Gazprom tarafından tedarik edilmeye devam edecekler, ancak biz daha çok kısa vadeli sözleşme uzatması veya sözleşme yenilemelerine odaklanıyoruz. Kısa vadeli derken, bir yıl gibi bir süreyi kastediyorum” ifadelerini kullandı.

Doğal gaz alımında farklı alternatifler oluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Bayraktar, Rusya’ya fiyat konusunda mesaj verdi. Bayraktar, “Türk pazarına satış hacmini artırmak istiyorlarsa, daha rekabetçi olmaları gerekiyor” dedi.

‘PETROLDE KARAR ŞİRKETLERİN’

Bakan Bayraktar, Türk özel şirketlerinin Rusya’dan petrol alımını kısıtlayıp kısıtlamayacakları konusunda da "İthalat hacmini azaltıp azaltmayacakları temel olarak onların kararıdır" derken, benzer durumun geçmişte İran petrolü konusunda yaşandığını, şirketlerin o dönem yaptırımlara uyduklarını anımsattı. Bayraktar, “Yine burada karar onların olacak, uyum ve azaltma kararı onların olacak. Türk hükümeti ise bunu arz güvenliği açısından bir tehlike veya risk varsa müdahale edebileceğimiz bir perspektiften değerlendiriyor ve bugün itibariyle böyle bir durum görmüyoruz” diye konuştu. Bayraktar, yaptırım talepleri konusunda ABD yönetimiyle yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini anlattı.