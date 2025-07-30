Trump, Rusya'ya karşı kesin konuştu: 10 gün süre veriyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

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Trump, önceki gün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıkça savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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İki ülke arasında bir an önce barış anlaşması yapılmasını arzuladığını kaydeden Trump, Rusya'nın bu konuda çaba göstermediği kanaatinde olduğunu dile getirdi.

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Trump ayrıca, önceki günkü açıklamasından sonra Putin'den herhangi bir yanıt almadığını belirtti.