Trump Şara ile görüşecek

Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşeceği açıklandı.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin, ABD başkanının Riyad'da başladığı bölgesel tur sırasında yaptığı açıklamada Trump'ın Şara ile tanışacağı belirtildi.

TRUMP RİYAD'DA

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetler, Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Trump’ı Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Kraliyet Divanı'nda resmi bir törenle karşıladı.

ABD Başkanı Trump’ın beraberindeki heyette, çok sayıda ABD’li yetkilinin yanı sıra, küresel iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

ABD-S.ARABİSTAN ARASINDA ORTAKLIK

Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.