Tüm dünyanın gözü önünde Trump birçok Avrupalı ve Ortadoğulu lideri Mısır’da yanına, yöresine toplayıp Gazze planına imza attırdı ve bunun 1500 yıllık savaşı sona erdirip barışı tesis etmek için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Trump’ın bunu tam bir siyasi şova dönüştürmesini bir yana bırakalım gerçekte ortada ne var, ne yok kim ne kazandı kim ne kaybetti ona odaklanalım...

Önce kaybedenleri sıralayayım:

Putin ve Rusya çok büyük kaybetti İran kaybetti Hizbullah ve Hamas gibi terör örgütleri kaybetti Siyasi İslamcılar kaybetti

Sonra da kazananları sıralayayım:

Trump ve Amerika kazandı İngiltere kazandı Netanyahu ve İsrail kazandı AB kazandı Filistinliler kazandı Mısır, Türkiye ve Katar kazandı

Kazananların ne kazandığı elbette önemli ama öncelikle kaybedenlerin ne kaybettiğine odaklanmanın çok daha önemli ve belirleyici olduğunu düşünüyorum.

Putin ve Rusya büyük kaybetti diyorum, bunun üç ana nedeni var; bu süreçte Rusya ve müttefikleri neredeyse bölgeden süpürüldü. Rusya’nın bölgedeki en önemli müttefiki olan Esad düştü ve Suriye neredeyse tamamı ile Amerikan kontrolüne girdi.

İkinci neden ise Rusya’nın bölgedeki ana taşeronu olan İran epey bir sopa yedi, nükleer tehdit gücünü kaybetti ve ordusunun da kağıttan bir kaplan olduğu açıkça ortaya çıktı.

Üçüncü neden ise Ukrayna’yı işgal girişiminde çuvallayan Putin’in dikkatleri Ukrayna’dan Ortadoğu’ya yöneltme operasyonu boşa düştü.

Bende bu üç temel nedenden dolayı Putin ve Rusya’nın büyük kaybettiğini düşünüyorum.

İran’da kaybetti bu süreçte İran’ın sadece bölgedeki Hizbullah ve Hamas gibi vekil güçleri etkisiz hale getirilmedi, İran toprakları bombalandı, nükleer tesisleri yok edildi.

İran’ın İsrail ve Amerika gibi modern askeri güçler karşısında ne kadar savunmasız olduğu açık ve net bir şekilde ortaya çıktı.

Bu süreçte tüm İran hava sahası kolayca İsrail ve Amerikan uçaklarının egemenliğine girdi, önceden haber verilerek en stratejik hedeflere karşı gerçekleştirilen saldırılarda bile İran hava sahasını koruyamadı, etkin bir karşılık veremedi. Ayrıca İran’ın o çok övündüğü füzelerinin de tırışkadan şeyler olduğu görüldü.

El Kaide ve İŞİD gibi terör örgütlerinden sonra Hizbullah ve Hamas’da çok büyük darbe aldı, bu terör örgütlerine resmen de diz çöktürüldü. Bu anlaşma uygulansın ya da uygulanmasın artık Gazze’de terör örgütleri hüküm süremeyecek. Her zaman dediğim gibi Filistin halkını hak ve özgürlüklerine kavuşturmak istiyorsak önce Filistin halkını terör örgütlerinin egemenliği altında yaşamaktan kurtarmak gerekmektedir.

Evet son olarak siyasi İslamcılar ve siyasi İslam ideolojisi kaybetti, hem de büyük kaybetti.

Böyle bir ideoloji ile insanlara kurtuluş ve refah gelemeyeceği son derecede net bir şekilde görüldü. Böyle bir ideolojiye sahip insanların insanlığın herhangi bir sorununu çözemeyeceği kanıtlandı.

Gelelim kazananlara, kim ne kazandı:

Açıkça ifade etmem gerekirse Trump ve diğerlerinin ne kazandığı beni çok da ilgilendirmiyor, ben Türkiye ne kazandı ne kaybetti esas olarak ona bakarım.

Önce şunu söyleyeyim: Erdoğan ve Türkiye tarafını net bir şekilde seçti, Amerika ve Trump’ın yanında hizalandı. Türkiye’nin özgür dünyaya dahil bir ülke olduğu, tercihini bu yönde kullandığı görüldü ve bence de bu son derecede doğru bir tercihtir.

Son dönemde uluslararası ilişkilerde epeyce yalnızlaşmış bulunan Türkiye sahalara yeniden döndü gibi görünüyor, umarım devamı gelir ve Türkiye özgür ve demokratik dünyada hak ettiği yeri alır.