Trump, şimdi de Eğitim Bakanlığı’nı hedef aldı: Derhal kapatılsın

Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nda büyük usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek, "Eğitim Bakanlığı derhal kapatılmalı" ifadesini kullandı. ABD'nin eğitimde sıralamada 40. sırada olduğunu belirten Trump, "Biz 40. sıradayız. Fakat bir bölümde bir numarayız: Öğrenci başına maliyet" dedi. Ayrıca, Amerika'nın öğrenci başına yaptığı harcamanın diğer ülkelerden daha fazla olduğunu vurguladı.

"BİR ŞEYLER YANLIŞ"

Trump, ABD'nin eğitim başarısını diğer ülkelerle kıyaslayarak, Norveç, Danimarka, İsveç ve Çin gibi ülkelerin eğitimde daha başarılı olduğunu ifade etti. ABD'nin eğitimde 40. sırada olmasını eleştirerek, "40. sıradaysak, bu gerçekten bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelir, değil mi?" şeklinde konuştu.

"KIRSALDAKİ ÇOCUKLARI UMURSAMAZLAR"

Trump, Washington DC'deki bürokratların kırsaldaki çocuklara yeterli önem vermediğini iddia etti. Başkan, "Washington DC'deki insanların çoğu, kırsaldaki çocukları umursamıyor. Çiftlikleri ve çiftçilerin çocuklarını umursamıyorlar" dedi.

"EĞİTİM BAKANLIĞI'NA KİMSE GELMİYOR"

Trump, Eğitim Bakanlığı’nda çalışan birçok kişinin evden çalıştığını belirterek, "Kimse işe gelmiyor, çünkü hepsi evden çalışıyor" diye konuştu. Ayrıca, bu kişilerin bazılarının ikinci ve hatta üçüncü işlere sahip olduğunu ifade etti. Trump, bu kişilerin kovulacağını söyledi ve "Hükümetimizi küçültmek zorundayız" dedi.

MUSK’A EĞİTİM BAKANLIĞI'NI ARAŞTIRMA TALİMATI

Trump, Elon Musk'a Eğitim Bakanlığı'nı araştırma talimatı vermeyi planladığını daha önce açıklamıştı. Trump, bu araştırmaların ardından orduyu inceleyeceğini ve "Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suiistimal bulacağız" şeklinde konuştu.