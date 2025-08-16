Trump son kararından geri adım attı: Büyük tartışmalara neden olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başkent Washington'ın idaresini şehir polisinin geri almasına müsaade etti.

Washington DC polis teşkilatının idaresine el koyma kararı alan Trump yönetimi, şehir yetkililerinin dava açması sonrasında, bu karardan kısmen vazgeçti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, bugün görülen söz konusu davanın duruşmasının ardından, bölge polisine federal göçmenlik uygulamalarıyla işbirliği yapmaları talimatını verdi.

ABD medyası, daha önce başkentin polis teşkilatının federal hükümetin tam kontrolü altına alınması yönünde emir veren Bondi'nin yeni talimatını "kısmi geri adım" olarak değerlendirdi.

Bu arada, Bölge Yargıcı Ana Reyes, bugünkü duruşmada taraflardan uzlaşmalarını talep etti ve aksi takdirde ABD yönetiminin "yeni bir şef atamasını geçici olarak engelleyen bir mahkeme kararı" çıkaracağını belirtti.

Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ofisinden yapılan açıklamada ise göçmenlik uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı Bondi'nin yeni talimatına nasıl uyulacağı konusunda hala değerlendirme sürecinde olunduğu kaydedildi.

BAŞKENT WASHİNGTON'DA "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın tamamının başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.