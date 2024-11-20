Trump sonrası düştü ama İsviçre'nin ünlü yatırım bankasıdan şaşırtan altın tahmini geldi

İsviçre'nin dev yatırım bankası UBS'den şaşırtıcı bir altın tahmini geldi. Donal Trump'un ABD başkanı seçilmesinin ardından bir haftada yüzde 7 oranında kayıp yaşayan altın toparlanmaya çalışırken, dikkat çeken bir tahmin İsviçre Bankası UBS'den geldi.

UBS analistleri Levi Spry ve Lachlan Shaw, değerli metal altının fiyatlarının kısa vadede konsolidasyona girebileceğini belirtti. Bunun nedeninin güçlü dolar ve artan ABD mali teşvikleriyle birlikte, daha yüksek faiz oranları beklentileri olduğunu ifade ettiler. Ancak bu dönem geçtikten sonra, ons altının yeniden yükselmeye başlayacağı öngörülüyor. UBS, 2026 yılı sonuna kadar altının ons başına 2.950 dolara ulaşmasını bekliyor.

Trump'ın seçim zaferi 'altını eritti'

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmelerin ve küresel belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde destekleyici bir etkisi olacağını belirtiyor. Özellikle, ABD'deki Red Sweep yani Cumhuriyetçilerin seçimlerdeki üstünlüğü, altına olan talebi artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, artan küresel belirsizliklerin de altın gibi güvenli liman arayışlarını tetiklemesi bekleniyor. UBS, ABD ve diğer ülkelerdeki merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla daha fazla altın alacağına dikkat çekiyor.

Goldman Sachs da bu hafta yaptığı açıklamada, altının 2025 yılı sonunda ons başına 3.000 dolara tırmanacağı tahmininde bulundu. Bu öngörü, altına olan ilginin artması ve merkez bankalarının yatırımlarını artırmasıyla daha da pekişiyor. Özellikle, jeopolitik gerilimler ve yaptırım risklerinin, altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor.

UBS analistleri, altın rezervlerinin dünya genelindeki birçok merkez bankasının toplam varlıklarının küçük bir yüzdesini oluşturduğunu belirterek, bu durumun altın alımlarını artırma eğiliminde olduğunu vurguladı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.