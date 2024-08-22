Trump suikast girişimi sonrası böyle korundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump suikast girişimi sonrası böyle korundu

ABD’de başkanlık yarışı hızla devam ederken Pensilvanya’da suikast girişiminin ardından ilk açık hava mitingine çıkan başkan adayı Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuşma yaptı.

ABD’de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık yarışı tüm hızı ile devam ediyor. Önceki başkan ve yeni dönem için tekrar aday olan Trump Pensilvanya’da suikast girişimine uğramış ve ölümden kıl payı kurtulmuştu. Suikast girişimi sonrasında güvenlik tedbirleri artırılan Trump’ın güvenlik ekibi tasfiye edilmiş önlemler sıkılaştırılmıştı.

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Trump’ın Pensilvanya sonrasında yaptığı ilk açık hava mitingi Kuzey Carolina'nın Asheboro kentinde yapıldı. Suikast sonrasında güvenlik önlemleri artırılan Trump bu mitingte kurşun geçirmez camın arkasında miting yaptı. 1 saatten fazla süren mitingte keskin nişancıların sürekli tetikte olduğu da görüldü.

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