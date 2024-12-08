Trump Suriye tavrını ortaya koydu! Şimdi gözler Rusya'da

Suriye'de Esad karşıtı cihatçı militanlar, rejimin kontrolündeki yerleri tek tek almaya başladı. Muhalifler hızla başkent Şam'a ilerlemeye başladı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izlerken en çok Rusya ve ABD'nin tavrı merak konusu olmuştu. Rusya sessizliğini korurken ilk açıklama Trump'tan geldi.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Social Truth hesabından Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Suriye rejim karşıtı silahlı grupların ülkede daha önce görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğini vurgulayan Donald Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırlarını zorladığını söyledi.

"RUSYA SURİYE'DEKİ İLERLEMEYİ DURDURAMIYOR"

Donald Trump, muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını söyleyerek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybetmesi nedeni ile yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'OBAMA, KIRMIZI ÇİZGİLERİ KORUYAMADI'

Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın sürece olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esad'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ BİZİM DEĞİL"

"Bu savaş bizim değil" vurgusu yapan Donald Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." ifadelerini kullandı.