Trump tarifeleri Apple getirilerini buharlaştırdı

Apple, Trump’ın ani tarifeleri nedeniyle en sert darbeyi alan şirketlerden biri oldu. Nasdaq ve diğer büyük borsalarda teknoloji hisseleri genel olarak düşüş yaşarken Tesla, Nvidia ve Meta’nın hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Amazon hisseleri ise yüzde 7,2 düşerek yatırımcıları endişelendirdi.

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TRUMP’IN SERT TARİFELERİ KÜRESEL ETKİ YARATTI

Başkan Trump, Çarşamba günü beklenmedik bir şekilde geniş çaplı gümrük tarifeleri açıkladı. Yeni düzenlemeler 5 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek ve en az yüzde 10 oranında tüm ithalatı kapsayacak. Çin’e uygulanan toplam gümrük vergisi ise yüzde 54’e ulaştı. Wedbush Securities analistleri bu tarifeleri “teknoloji yatırımcıları için en kötü senaryodan bile daha kötü” olarak değerlendirdi.

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BEYAZ SARAY: TARİFELER MÜZAKERE DEĞİL, ZORUNLULUK

Beyaz Saray yetkilileri, yeni vergilerin bir müzakere aracı olmadığını, ABD’de üretimi teşvik etmek için gerekli olduğunu belirtti. Trump, alınan önlemleri Amerikan ekonomisini “özgürleştirmek” olarak nitelendirirken, ekonomistler bunun tedarik zincirlerinde büyük aksamalara yol açacağını öngörüyor.

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APPLE’IN TEDARİK ZİNCİRİ BÜYÜK RİSK ALTINDA

Trump’ın yeni politikaları, Apple’ın Çin, Tayvan, Hindistan ve Vietnam gibi üretim üslerindeki en büyük tedarikçilerini doğrudan etkiliyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, yönetimle olumlu ilişkiler kurmaya çalışsa da, tarifelerin şirketin tüm ürün yelpazesine yansıyacağı kesinleşti. iPhone, iPad, Mac ve tüm aksesuarlar yeni tarifelerden etkilenecek.

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APPLE FİYATLARI ARTIRACAK, KÂRLILIĞI MI DÜŞÜRECEK?

Apple CEO’su Tim Cook, bu yeni ekonomik darbeye nasıl tepki vereceği konusunda kritik bir karar vermek zorunda. Şirket, ya yeni maliyetleri tüketicilere yansıtarak fiyatları artıracak ya da zararı kabul edip kârlılığından ödün verecek. Her iki senaryo da Apple için on milyarlarca dolar kayıp anlamına geliyor.