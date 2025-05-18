Trump tarifeleri turizmi yerle bir etti: Rezervasyonların yarısı iptal edildi

Çin merkezli Xinhua'nın haberinde, Zadar'da özel bir otelin ortaklarından Miljenko Mazut, Mayıs ve Haziran ayı için beklenen Amerikalı turist gruplarının yüzde 50'sinin rezervasyonlarını iptal ettiğini belirtti. “Bu bizim için sezonluk en az 50 bin euroluk, yani 56 bin dolarlık bir kayıp anlamına geliyor” diyen Mazut, iptallerin ana nedeninin doların değer kaybı olduğunu ifade etti.

DOLARIN DÜŞÜŞÜ TATİL PLANLARINI ETKİLİLEDİ

Mazut, ABD’nin artırdığı gümrük tarifelerine karşılık verilen misilleme vergileriyle doların piyasalarda hızla değer kaybettiğini belirtti. Bu durumun, ABD vatandaşlarının yurtdışı seyahatlerini daha pahalı hale getirdiğini ve tatil planlarını iptal ettiklerini vurguladı. “Amerikalı turist sayısında bu yıl ciddi bir düşüş bekliyoruz” dedi.

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MALİYETTE ARTIŞ, FİYATLARDA YÜKSELME

2024 yılında Hırvatistan’ı ziyaret eden Amerikalıların sayısı 776 bini aşarken, bu ülke Avrupa dışı en büyük ziyaretçi pazarı haline gelmişti. Ancak Mazut’a göre tarifelerin etkisi yalnızca turist sayısıyla sınırlı değil. Otel tedariklerinde yaşanan fiyat artışlarının hizmet maliyetlerini yükselttiğini ve bunun da oda fiyatlarına yüzde 10-15 oranında yansıyacağını öngörüyor.

Mazut, Trump yönetiminin tarifelerle Amerikan ekonomisini korumaya çalıştığını ancak bunun hem ABD’lilere hem de diğer ülkelere zarar verdiğini savundarak “Bu tarifeler tüm taraflara zarar veriyor” açıklamasında bulundu.