Trump tek sözü ile fiyatları katladı: Büyük umudu, piyasaları salladı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Çin’in Amerikalı çiftçilerden soya fasulyesi siparişlerini "hızla dört katına çıkarmasını" umduğunu belirtti. Trump bu hamleyi, Pekin’in Washington ile olan ticaret açığını azaltmanın bir yolu olarak değerlendirdi.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında şöyle dedi:

"Çin soya fasulyesi kıtlığı konusunda endişeli. Bizim harika çiftçilerimiz en güçlü soya fasulyelerini üretiyor. Çin’in soya fasulyesi siparişlerini hızla dört katına çıkarmasını umuyorum."

Trump ayrıca "Bu aynı zamanda Çin’in ABD ile olan Ticaret Açığını önemli ölçüde azaltmanın bir yoludur. Hızlı hizmet sağlanacaktır," diye ekledi.

TRUMP’IN MESAJI FİYATLARI KATLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ABD'den aldığı soya fasulyesi siparişlerini dört katına çıkarmasını umduğunu söylemesinin ardından soya fasulyesi vadeli işlemleri yüzde 2'nin üzerinde artarak kile başına 9,80 doların üzerine çıktı.

Soya fasulyesi, ABD’nin Çin’e yaptığı önemli bir tarımsal ihracat ürünüdür. Bu ürün, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde sıklıkla odak noktası olmuştur. Trump’ın açıklamaları, ticaret gerginliklerinin yüksek kaldığı ve geçici ticaret ateşkesi süresinin sonuna yaklaşıldığı bir dönemde geldi.