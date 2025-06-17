Trump telefonu piyasaya sürüldü: İddialar ortalığı karıştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump ve Donald Trump Jr. tarafından tanıtılan "T1" akıllı telefonunun ön satış süreci büyük bir kaosla başladı. Trump Organization'ın yeni iş kolu olan Trump Mobile'ın New York'taki Trump Tower'da lansmanı yapılırken, internet sitesi çökmeler, mükerrer tahsilatlar ve sipariş onay sorunları gibi ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Tüketiciler, sosyal medyada da şikayetlerini dile getirerek, yetersiz müşteri hizmetleri konusunda tepkilerini gösterdi.

PAZARLAMA VE VAATLER

Eric Trump, ailenin holdinginin yönetici başkan yardımcısı olarak, "Çalışkan Amerikalıların uygun fiyatlı, değerlerini yansıtan ve güvenilir kalite sunan bir mobil hizmeti hak ettiğini" belirtti. Trump'ın oğulları, altın renkli "T1" akıllı telefonu ve "Plan 47" adını verdikleri 5G tarifesini tanıttı. "Plan 47" ismi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunuyor. Trump ailesi kendi ağını kurmak yerine, ABD pazarının yaklaşık yüzde 95'ini elinde bulunduran Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi büyük mobil operatörlerden kapasite satın alıyor.

"Plan 47" aylık 47,45 dolarlık bir ücrete sahipken, "T1" akıllı telefon 499 dolardan satışa sunuluyor ve ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon için ön sipariş ücreti ise 100 dolar olarak belirlendi. Ürünün en dikkat çekici özelliği, tamamen ABD'de geliştirildiği ve üretildiği iddiası.

"MADE İN USA" İDDİASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ancak, "T1" telefonunun "ABD'de Üretildi" iddiası teknoloji ve ekonomi uzmanları tarafından büyük şüpheyle karşılanıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Tinglong Dai, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Ekran, depolama, kamera, batarya ve diğer tüm bileşenleri ABD'de üretmek kesinlikle imkansız" ifadelerini kullandı. ABD Federal Ticaret Komisyonu FTC, "ABD'de Üretildi" etiketini taşıyan bir ürünün "tamamen veya neredeyse tamamen" ABD'de üretilmiş ve monte edilmiş olmasını şart koşuyor. Uzmanlar, günümüz akıllı telefon teknolojisi ve 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Genellikle akıllı telefon bileşenlerinin büyük bir kısmı Çin, Güney Kore veya Tayvan gibi Asya ülkelerinden tedarik ediliyor.

TRUMP'IN APPLE'A YÖNELİK TALEPLERİ

Donald Trump'ın daha önceki dönemlerinde Apple'a iPhone üretimini ABD'ye taşıması yönünde çağrılar yaptığı biliniyor. Ancak uzmanlar, bunun büyük yatırımlar gerektireceğini ve akıllı telefon fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını savunuyor. Apple'ın mevcut planlarına göre, ABD'de satılan iPhone'ların büyük çoğunluğu Hindistan'dan gelecek.

ALIN TERİ DEĞİL BABA PARASI

Donald Trump, babasından miras kalan emlak şirketinin yanı sıra, 2021'de ilk başkanlık döneminin sona ermesinden bu yana Truth Social gibi çevrimiçi ağları işleten kendi medya grubunu da kurdu. Geçtiğimiz sonbahardan bu yana aile, Ocak ayından itibaren "Trump-Coin" olarak bilinen kendi kripto para birimini çıkaran World Liberty Financial kripto para platformunu da kontrol ediyor. Eleştirmenler, bu çeşitli iş katılımları nedeniyle ABD Başkanı'nı çıkar çatışmasıyla suçluyor, her ne kadar işlerin resmi olarak en büyük oğlu Donald Jr. tarafından yönetildiği belirtilse de.