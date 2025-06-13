Trump, Texas'taki protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trump, Texas'taki protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirdiğini bildirdi.

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirdiğini açıkladı. Abbott, Texas'ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanı’ndan 2 bin askerin, hafta sonu düzenlenmesi beklenen protestolara karşı görev yapacağını duyurdu

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. Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Texas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir.

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Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır” dedi.

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