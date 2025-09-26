Trump TikTok için beklenen imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin ABD'li yatırımcılara satılmasının yolunu açan kararnameye imza attı.

Trump, Oval Ofis'te TikTok'un güvenlik şartlarını yerine getirerek ülkede çalışmaya devam etmesini sağlayacak kararnameyi imzalarken açıklamalarda bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Trump, "Ona çok hürmet ediyorum. Umarım o da bana çok hürmet ediyordur. TikTok ve diğer meseleler hakkında görüştük ve bize onay verdi." dedi.

Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Fox yöneticisi Rupert Murdoch ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison gibi "ABD’yi seven" 4-5 yatırımcının sürece dahil olduğunu aktaran Trump, Oracle’ın güvenlik hususunda önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

