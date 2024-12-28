Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için başvuru yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için başvuru yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin ötelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Yüksek Mahkeme başvurusunu duyurdu.

Sauer, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılması, aksi durumda ise ABD'de yasaklanmasını öngören ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin tam da Trump'ın göreve gelişinden bir gün öncesine denk geldiğini hatırlatarak, mahkemenin bu süreci uzatmasını talep ettiklerini belirtti.

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John Sauer, konuyla yeni başkan olarak Trump'ın muhatap olacağını ve Yüksek Mahkeme'nin davaya daha kapsamlı şekilde bakarak bir sonuca ulaşması bakımından söz konusu yasak kararının uygulanma tarihinin ertelenmesini istediklerini vurguladı.

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Sauer, açıklamasında, "Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor" ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını 10 Ocak'ta alacağını açıklamıştı.

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