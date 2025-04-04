Trump Tiktok'un satışı için yeni süre tanıdı

Çin merkezli ByteDance şirketine TikTok'un ABD varlıklarını satması için verilen süreyi 75 gün daha uzatan Trump, bu kararla platformun kapatılmasını önlemiş oldu.
SATIŞ SÜRECİNDE İKİNCİ UZATMA
Başkan Trump'ın bu hamlesi, TikTok'un ABD'deki geleceğiyle ilgili belirsizliği bir süre daha devam ettirirken, şirkete satış görüşmelerini tamamlama fırsatı verdi. Yeni son tarih Haziran ortası olarak belirlendi.
BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI
Trump, Truth Social'daki paylaşımında:
"TikTok anlaşmasının tüm gereklilikleri karşılaması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Bu süreçte platformun kullanıcılar için erişilebilir kalmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.
POTANSİYEL ALICILAR
Oracle ve AppLovin gibi teknoloji devleri
Amazon'un da aralarında olduğu e-ticaret platformları
Andreessen Horowitz ve Blackstone liderliğindeki yatırım grupları
Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian destekli Project Liberty konsorsiyumu
ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU
Başkan Trump, kararını açıklarken Çin'le olan ticari ilişkilere de atıfta bulundu:
"Bu karar, gümrük politikalarımızın ve ulusal güvenlik önceliklerimizin ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor."
SONRAKİ SÜREÇ
Herhangi bir satış anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için:
Çin hükümetinin onayı gerekecek
ABD yönetiminin güvenlik endişelerini giderecek düzenlemeler yapılacak
Alıcı şirketlerin taahhütleri netleşecek
TİKTOK KULLANICILARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Platform şimdilik kullanılmaya devam edilecek
Reklam verenler ve içerik üreticileri için belirsizlik sürüyor
Olası mülkiyet değişikliği sonrası platform politikalarında değişiklikler bekleniyor
UZMAN YORUMU
Dijital politika analisti Mark Johnson:
"Bu uzatma, hem TikTok'un geleceği hem de ABD-Çin teknoloji savaşının seyri açısından kritik bir hamle. Sonuç ne olursa olsun, sosyal medya düzenlemelerinde yeni bir döneme girdiğimiz kesin."
SONRAKİ ADIMLAR
ByteDance'in satış görüşmelerini hızlandırması bekleniyor
ABD Kongresi'nin konuyla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor
Çin hükümetinin tepkisi merakla bekleniyor.