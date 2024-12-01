Trump-Trudeau görüşmesi verimli geçti

Trump ve Trudeau, ticaret ve güvenlik meselelerini derinlemesine konuştu. Özellikle Trump'ın Kanada’ya yönelik %25'lik tarife tehdidi, görüşmenin ana gündem maddesi oldu. Trudeau, bu tarifenin sadece Kanada ekonomisini değil, ABD tüketicilerini de olumsuz etkileyeceğini belirtti. Kanadalı lider, bu durumu engellemek için "Team Canada" adı altında bir birlik ruhu sergileyeceklerini söyledi.

KRİZLERE ORTAK ÇÖZÜM

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Fentanil ve uyuşturucu krizine karşı harekete geçeceğiz. Başbakan Trudeau bu konuda bize destek olma sözü verdi” dedi. Trudeau ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaretin güçlendirilmesinin önemine değindi.

EKONOMİK ETKİLER

Trump’ın tarife planının Kanada’nın petrol ve otomotiv gibi kritik sektörlerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceği belirtiliyor. Kanada, ihracatının %75’ini ABD’ye gerçekleştiriyor ve iki ülke derin tedarik zincirleriyle birbirine bağlı. Bu nedenle Trudeau, Trump yönetimiyle diyalog kurarak olası zararı önlemek istiyor.

ORTAK GELECEK VURGUSU

Trudeau’nun ziyareti, Kanada’nın ABD ile ilişkilerini yeniden düzenleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Trump ise Kanada'nın ABD'nin en yakın ticaret ortaklarından biri olduğunu ve bu bağların daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Trudeau’nun Florida seyahati resmi programında yer almasa da, bu adımın iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerde pozitif bir etki yaratması bekleniyor.