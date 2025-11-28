Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iki gündür başkent Washington'da yaşanan saldırıyı konuşuyor. Beyaz Saray yakınlarında Afganistan uyruklu bir göçmen tarafından vurulan iki ulusal muhafızdan Sarah Beckstrom'un ölümü, ülkede büyük yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump da bu ölümün ardından açıklamalarda bulundu. Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı, "Bütün üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracağım" dedi. Trump bunu da "ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için" yapacağını söyledi.

Trump, Ulusal Muhafız mensuplarına yönelik silahlı saldırının ve saldırının şüphelisinin bir Afgan olmasının öğrenilmesiyle göçmen karşıtlığı tutumunu sertleştirdi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, Çarşamba gecesi itibarıyla Afgan uyrukluların tüm göçmenlik başvurularını derhal askıya aldı. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi (USCIS) Trump'ın 19 belirlendiğini ve buradaki tüm yeşil kart sahiplerinin yeniden incelenmesini emrettiğini duyurdu. Ancak bu 19 ülke arasında hangileri olduğu açıklanmadı.