Trump: "Ukrayna ateşkesi kabul etti"

Kaynak: DHA
Trump: "Ukrayna ateşkesi kabul etti"

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini, Rusya'nın ise "zor da olsa ikna edilebileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz" dedi.

⁠Trump, savaş nedeniyle günde yaklaşık 2 bin genç insanın öldüğünü belirterek, "⁠Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu" ifadelerini kullandı.

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