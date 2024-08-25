Trump Ukrayna'ya isyan etti: Vere vere elimizde mühimmat kalmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump Ukrayna'ya isyan etti: Vere vere elimizde mühimmat kalmadı

ABD'de başkan adayı Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı mühimmat desteğini eleştirerek, "ABD'nin elindeki mühimmat tükeniyor. Elimizdeki her şeyi Ukrayna'ya verdik." dedi.

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım devam ediyor. Joe Biden'ın sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu ve adaylığını devrettiği Demokrat Camala Harris ve Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyalarında birbirlerini eleştirmeyi sürdürüyor.

Kennedy Jr.'ın bağımsız adaylıktan lehine çekildiği gün açıklamalarda bulunan Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirebileceklerini, buna çok yaklaştıkları anda girişimlerin sabote edildiğini söyledi.

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"MÜHİMMATIMIZ TÜKENİYOR, HER ŞEYİ, UKRAYNA'YA VERDİK"

2 yıldan fazladır süren savaşa Ukrayna lehine destek verdiklerini belirten Trump, Rusya'yı haklı görmediğini, ancak Putin'i ABD ve AB politikalarının kışkırttığını savundu.

Ukrayna'ya verilen desteğin milyarlarca dolar olduğuna dikkat çeken Trump, "ABD'nin elindeki mühimmat tükeniyor. Elimizdeki her şeyi Ukrayna'ya verdik." diyerek artık savaşın tam bir uzlaşı ile sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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