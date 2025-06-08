Trump Ulusal Muhafızları gönderdi! ABD'de ortalık karıştı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Federal Bina önünde toplanan göstericiler, FBI ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin şehir merkezindeki yasadışı göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto etti.

Olayların büyümesi üzerine Donald Trump yönetimi, kente Ulusal Muhafızların gönderildiğini duyurdu.

KENTTE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN ADIM

Açıklamayı Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, yaptı. Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.

Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti.

Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

"ABD'YE KARŞI BİR İSYAN"

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

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