Trump ’un derdi ne?

ABD Başkanı’nın çılgın vergi politikası kendi ülkesi de dahil tüm dünya ülkelerinin Pisalarını allak bullak etti.

Trump bir iş adamı. Yani hesabı kitabı bilen bir insan. O halde kendi ülkesi de dahil bütün dünyayı yakacak bu ateşi neden yaktı?

Bu sorunun yanıtı aslında çok basit!

Bu bir rezerv para savaşı.

Yani Çin-Amerika savaşı değil. Bu Amerika’nın kendi para birimi olan doların rezerv para olarak kalmasının savaşı.

Biliyorsunuz bütün dünyada ticarette geçerli ortak para dolar. Petrol, altın ve daha birçok ödemeler dolar üzerinden yapılır. Çok az bir Kısımı farklı para üzerinden yapılır.

Amerikan dolarının rezerv para olmasına ilk karşı çıkan Saddam Hüseyin oldu. Saddam petrol ticaretini dolarla değil euro ile yapacağını açıkladı.

Sonrası malum!

Hemen arkasından Kaddafi geldi. Amerikan dolarının rezerv para olmasına savaş açtı. O da petrolü farklı para birimi ile satacağını açıkladı.

Onun da sonu malum.

Daha sonra Rusya geldi.

Adamları zorla savaşa soktular ve iki yakası bir araya gelmedi.

Sonra Çin çıktı ortaya. BRICS ülkeleri olarak altına dayalı dijital para çıkartacaklarını ve emtia anlaşmalarını onunla yapacaklarını açıkladı.

İşte yeni kıyamet ise buradan koptu.

Trump, bütün ülkelere vergiyi bastı. Sonra Çin hariç 90 gün erteledi. Diğer ülkelerle pazarlık edecek.

Ne pazarlığı?

Vergi mi? Elbette hayır!

Ticarette dolar kullanımı!

Yani rezerv para olarak dolardan başka kabul edilmeyeceği.

Şimdi sırada Çin var.

Bu ülkeyi ikna (!) edebilecek mi bilemiyoruz.

Çin güçlü!

Ama Amerika’nın da eli güçlü.

ABD bugüne kadar parasını hep ordusu ile korudu.

Bu kez Trump ile ticaretle sağlamaya çalışıyor.

Çin kabul eder veya etmez ama bilinen bir şey var ki, bu savaş parasal olarak çok kanlı olacak.

Büyük kasırgaya hazır olun!