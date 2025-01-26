Trump, Ürdün ve Mısır'ın Gazze'den daha fazla Filistinli sığınmacı alması gerektiğini ifade etti

Ürdün Kralı Abdullah ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ürdün ve Mısır'ın Gazze'den daha fazla Filistinli sığınmacı alması gerektiğini belirten Trump, İsrail'e 2 bin kiloluk bomba tedariğine konulan ambargonun kaldırılması talimatını verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Air Force One uçağında gazetecilerle 20 dakikalık soru-cevapta, ABD ordusuna, eski başkan Joe Biden tarafından İsrail'e 2 bin kiloluk bomba tedariğine konulan ambargonun kaldırılması talimatını verdiğini açıkladı. Trump bombalarla ilgili, “Onları bugün serbest bıraktık. Uzun zamandır onları bekliyorlardı” dedi. Bu bombalar üzerindeki yasağı neden kaldırdığı sorusuna Trump, “Çünkü onları satın aldılar” yanıtını verdi.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında da "İsrail tarafından sipariş edilen ve parası ödenen ancak Biden tarafından gönderilmeyen pek çok şey şimdi yolda” ifadelerini kullandı.

Biden, İsrail'in Filistin topraklarındaki savaşı sırasında özellikle Gazze'nin Refah bölgesindeki sivil halk üzerinde yaratabilecekleri etkiye ilişkin endişeler nedeniyle bu bombaların teslimatını beklemeye almıştı.

TRUMP’IN ÜRDÜN VE MISIR LİDERLERİYLE GÖRÜŞMELERİ

Trump, Ürdün ve Mısır'ın, İsrail'in askeri saldırılarının korkunç bir insani duruma neden olduğu ve on binlerce kişinin ölümüne yol açtığı Gazze'den daha fazla Filistinli sığınmacı alması gerektiğini söyledi. Bunun geçici mi yoksa uzun vadeli bir öneri mi olduğu sorulduğunda Trump “İkisi de olabilir” diye yanıtladı. Gazze'de uzun yıllar boyunca “pek çok çatışma yaşandığını” söyleyen Trump, yeniden yerleştirmenin “geçici ya da uzun vadeli olabileceğini” bildirdi.

Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Ona daha fazlasını üstlenmeni isterim dedim çünkü şu anda Gazze şeridinin tamamına bakıyorum ve tam bir karmaşa, gerçek bir karmaşa. İnsanları yanına almasını isterim” dedi. Gazetecilere “Mısır'ın insanları almasını isterim” diyen Trump, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşeceğini de sözlerine ekledi. Trump, “Muhtemelen bir buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz ve biz sadece her şeyi temizleyip "Biliyorsunuz, bitti" diyelim” dedi.

“GAZZE TAM BİR YIKIM ALANI”

Trump, Gazze’ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Orası kelimenin tam anlamıyla bir yıkım alanı, neredeyse her şey yıkılıyor ve insanlar orada ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle birlikte çalışmayı ve belki de bir değişiklik için barış içinde yaşayabilecekleri farklı bir yerde konut inşa etmeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kıyısında olağanüstü bir yer. En iyi hava, bilirsiniz, her şey güzel. Sanki onunla güzel şeyler yapılabilirmiş gibi ama çok ilginç" diye konuştu.

BİDEN DÖNEMİNDEKİ WASHİNGTON’IN İSRAİL’E DESTEĞİ

Joe Biden’ın ABD Başkanlığı döneminde Washington, geçen yıl Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu açıklamıştı. Ancak Washington İsrail'i desteklediği için eleştirilere maruz kalmış ancak “Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husiler gibi İran destekli militan gruplara karşı İsrail'e yardım ettiğini söyleyerek müttefiki İsrail’e desteğini” sürdürmüştü.

Hak grupları ve insani yardım kuruluşları ise, savaşın neredeyse tüm nüfusu yerinden ettiği ve açlık krizine yol açtığı Gazze'deki durumla ilgili endişelerini aylardır dile getiriyor.

70 FİLİSTİNLİ MAHKUM MISIR'A ULAŞTI

Mısır devlet medyasının bildirdiğine göre, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail tarafından serbest bırakılan 70 Filistinli mahkum cumartesi günü otobüslerle Mısır'a ulaştı. Mahkumların İsrail tarafından “sınır dışı edilenler” olduğu ve tedavi için Mısır hastanelerine nakledilecekleri bildirildi.

İsrailli yetkililer tarafından daha önce kamuoyuna açıklanan bir listeye göre, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak 230'dan fazla Filistinli mahkûm İsraillilere yönelik "ölümcül saldırılar" nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış durumda ve serbest bırakılmalarının ardından Filistin topraklarından kalıcı olarak sınır dışı edilecek.