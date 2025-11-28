ABD’de yaşanan son terör saldırısının ardından Donald Trump’ın “Bunu yapan çok ağır bir bedel ödeyecek” sözleri, Washington’dan yükselen tanıdık bir ses tonunu yeniden hatırlattı: Devlet kudretinin sert yüzü, ulusal güvenlik vurgusunun tavizsiz ifadesi ve iç kamuoyuna dönük o bilindik kararlılık gösterisi. Elbette her ülke kendi topraklarındaki eylemlere sert tepki verebilir, vermelidir; mesele zaten bu hakkın var olup olmaması değil. Asıl mesele, bu kararlılık cümlesinin dünyadaki diğer ülkelere yöneldiğinde neden aniden “barış yapın, anlaşın, uzlaşın” tavsiyesine dönüştüğüdür.

Bir ülkenin kendi başına geldiğinde terör “kırmızı çizgi”, başka ülkeler söz konusu olduğunda ise “çözüm fırsatı” olarak sunulması yalnızca diplomatik bir strateji midir? Yoksa daha temel bir şey mi anlatıyor bize? Bu çifte dilin ardındaki motivasyon ne olabilir? Sorular çoğalıyor, cevaplar ise bir türlü berraklaşmıyor.

Trump’ın özellikle Ortadoğu, özelde Türkiye söz konusu olduğunda yaptığı “terörle mücadelede barışçıl çözüm” çağrıları hafızalarda taze. Bir yandan kendi ülkesinde “sıfır tolerans” ilkesini savunurken, öte yandan bölge ülkelerine, özellikle Türkiye’ye dönük ısrarlı tavsiye tonundaki cümleleri hâlâ akıllarda: Terör örgütleriyle nasıl diyalog kurulacağı, hangi masaya oturulacağı, devletlerin hangi adımları atması gerektiği…

Burada elbette yeni bir durum yok. Büyük güçlerin, özellikle ABD’nin, kendi ulusal güvenlik anlayışlarını evrensel bir norm gibi dayatırken aynı zamanda diğer devletlerin güvenlik kaygılarını müzakere konusu yapabilmesi yeni bir icat değil. Fakat Trump dönemi bu çelişkinin daha “çıplak”, daha filtrelenmemiş, daha doğrudan bir şekilde ifade edildiği özel bir dönemdi.

Peki Trump’ın ABD’deki terör saldırısı sonrası kurduğu “çok ağır bir bedel ödenecek” cümlesiyle, Ortadoğu’daki benzer durumlarda söylediği “barışın, uzlaşın, masaya oturun” mesajlarını yan yana koyduğumuzda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

Bu tabloda ilk göze çarpan soru şu:

“Uluslararası siyasette çifte standardın bu kadar açık konuşulması artık yeni bir samimiyet türü mü, yoksa alışıldık bir pragmatizmin güncellenmiş versiyonu mu?”

Trump’ın bu tutumunda bir çelişki aramak kolay. Fakat belki daha doğru soru şudur: Trump gerçekten çelişiyor mu, yoksa yalnızca ABD’nin uzun süredir sürdürdüğü politikayı daha gürültülü ve filtresiz bir şekilde mi ifade ediyor? Nitekim ABD’nin kendi güvenlik konseptinde “pazarlık edilmez” olarak gördüğü örgütlerle başka coğrafyalarda barış görüşmeleri yürütülmesini teşvik etmesi yeni değil. Yıllar boyunca Irak’ta, Afganistan’da ve Suriye’de aynı yaklaşımın izlerini gördük. Bazı örgütler Washington için “konuşulabilir” kategorisine girerken, bazıları “yok edilmesi gereken tehdit” kategorisinde kalmaya devam etti.

Türkiye söz konusu olduğunda ise bu tutum daha da karmaşık bir hale geliyor. Çünkü Washington’un bölgede kurmaya çalıştığı yeni denklemde Türkiye’nin güvenlik hassasiyetleri çoğu zaman ya tali görüldü ya da “yönetilebilir risk” kategorisine alındı. Bu durumun özellikle Trump’ın döneminde daha açık bir biçimde telaffuz edilmesi, Ankara’nın uzun süredir dile getirdiği rahatsızlıkları daha da görünür kıldı.

Peki bu noktada temel soru şu olabilir mi:

“Trump’ın kendi ülkesinde hiçbir şekilde müzakere edilmeyen bir tehdide karşı, Türkiye’ye ‘uzlaşın’ demesi hangi mantığın ürünü?”

Bu sorunun cevabı çoğu zaman “Jeopolitik çıkarlar” gibi geniş bir şemsiyenin altına saklanıyor. Ancak bu geniş gerekçe, sorunun özünü açıklamakta yetersiz kalıyor. Çünkü mesele yalnızca çıkar değil; aynı zamanda algı, öncelik ve kendi güvenlik kavramını diğerlerine dayatma pratiği. ABD’nin güvenlik tehdidi ile Türkiye’nin güvenlik tehdidi arasında Washington’un zihninde oluşan hiyerarşi, belki de asıl tartışılması gereken nokta.

Trump’ın yaklaşımını daha da ilginç kılan bir başka soru daha var:

“Eğer terörle mücadelede kararlılık bu kadar esastan önemliyse, neden Ortadoğu’da aynı kararlılık başka ülkeler için teşvik edilmiyor?”

Bu soru ister istemez yeni bir tartışmayı çağırıyor: Büyük güçler kendi güvenliğini mutlaklaştırırken, başka ülkelerin güvenliğini neden müzakere edilebilir görüyor? Bu, uluslararası sistemin doğal bir sonucu mu? Yoksa güç sahibi olmanın yarattığı rahatlıkla ortaya çıkan bir “seçici duyarlılık” mı?

Trump’ın söylemlerini ele alırken, onun siyasi üslubunun abartılı, zaman zaman agresif ve çoğu zaman da pragmatik olduğunu akılda tutmak gerek. Ancak bu üslubun ardındaki politik mantık sadece Trump’a ait değil; kökleri çok daha derinde ve Amerikan dış politikasının genel reflekslerinde bulunuyor. Yani Trump yalnızca bu refleksleri daha görünür hale getirdi.

Öyleyse en temel soru şu değil mi:

“Kendi topraklarında teröre sıfır tolerans gösteren bir ülke, başka ülkelerin topraklarında terörle müzakereyi neden teşvik eder?”

Bu soruya tatmin edici bir yanıt aranıyorsa, belki de önce ABD’nin dünyaya kendi güvenlik haritasını dayatma biçimini, tehditleri sınıflandırma yöntemini ve müttefiklerinin güvenlik kaygılarını nasıl yorumladığını tartışmak gerekiyor.

Sonuç olarak Trump’ın açıklamaları, yalnızca güncel bir çelişkiye işaret etmiyor; aynı zamanda uluslararası siyasetteki köklü bir sorunu yeniden gündeme taşıyor:

“Güvenlik kimin hakkı ve barış kime tavsiye edilen bir seçenek?”

Bu soruların cevapları şimdilik belirsiz. Fakat belki de asıl önemli olan, bu soruların artık daha yüksek sesle sorulabiliyor olmasıdır. Çünkü bazen cevaplardan çok, ısrarla sorulan sorular uluslararası siyasetin ezberlerini bozabilir. Trump’ın çıkışlarını bu yüzden bir çelişki olarak değil, bir fırsat olarak da görmek mümkündür: Çifte standardın artık daha görünür hale gelmesi, onu tartışmayı kolaylaştırıyor.

Ama yine de merak etmeden edemiyoruz:

Bir gün ABD kendi ülkesi için istediği güvenlik standardını, Ortadoğu ülkeleri için de eşit ölçüde savunur mu?

Yoksa bu sorunun kendisi bile fazla mı iyimser?