Trump ve İsrail'in planı devrede! Gazze boşaltılıyor: Filistinliler için Türkiye sınırında çadır kent hazırlığı...

ABD Başkanı Donald Trump ve Gazze'nin planları arasında olan ve Gazze'nin tahliye planı ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

KİLİS'İN KARŞISINDA

Filistinlilere sürgün iddiası İsrail merkezli i24 News’un haberiyle gündeme taşındı. Orta Doğu muhabiri Ariel Oseran’ın aktardığı bilgilere göre, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan iki kampı yüz binlerce Gazzeliyi barındırmak üzere yeniden düzenleniyor. Biri El-Bab ile Ahterin arasında, diğeri Azez’in doğusunda bulunan çadır kentler, Suriye iç savaşı sırasında Türkiye’ye göçü engellemek için kurulmuştu.

İHH DE İŞİN İÇİNDE

Türkiye ve Katar’ın, HTŞ kontrolündeki bölgelere Gazzelileri yerleştirme planı yürüttüğü iddia edildi. Suriyeli kaynaklar, Türkiye ve Katar’ın bu planı Suriye yönetimiyle koordinasyon içinde ilerlettiğini öne sürdü. Suriyeli mültecilerin evine dönmesi sonrası kampların boş kaldığı belirtilirken Türk yardım kuruluşları İHH ve Avaaz’ın sahadaki uygulamaları yönettiği fakat konuya ilişkin açıklama yapmadıkları söyledi.

NETANYAHU TEMASLARDA BULUNUYOR

Gazzelilerin Suriye’nin kuzeyine tahliyesi planı; ABD ile Şam arasında yaptırımların kaldırılması ve yeni rejimin tanınması pazarlığının parçası olduğu iddiaları gölgesinde gündeme geldi. Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Netanyahu da "Çok sayıda Gazzeliyi başka ülkelere tahliye etm4e" amacıyla temaslarda bulunuyor. Süreç, Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından hızlandı.

İktidara yakın medyada 'hicret' söylemleri

BM verilerine göre Gazze’de oturulabilecek evlerin yüzde 90’ı tahrip oldu. 2 milyona yakın Gazzeli kendi yurdunda mülteci oldu. Gazzelilerin Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirileceği iddiası tartışılırken iktidar medyasında ise ‘Gazze ve hicret’ söylemleri dillendirilmeye başlandı.

Yeni Şafak Taha Kılınç, konuya ilişkin "Türkiye, Endonezya, Cezayir... Akla gelen birçok alternatif var. Gazzeliler buralarda ‘hicret’ mantığıyla hayatlarına devam ederler” dedi. İsmail Kılıçarslan “Gazzeliler hakkında kimse söz sahibi değil. Kalmak isterlerse kalırlar. Hicret etmek istiyorlarsa ederler" dedi.

TRUMP'IN HAYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, “Önemli bir gayrimenkul” olarak gördüğü Gazze’yi tatil cennetine çevirmek istediğini defalarca dile getirmişti. Bunun için de skandal boyutlarına varacak bir video hazırlayıp kendini dans ederken göstermişti.

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