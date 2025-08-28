Trump ve Netanyahu’ya büyük şok! Bu sonuç tüm baskılara rağmen çıktı

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ‘soykırım’ boyutuna ulaşırken tüm dünyadan yoğun tepkiler yükseliyor. Söz konusu tepkiler ABD’de de yoğun şekilde yükseliyor. ABD’nin çeşitli kentlerinde sık sık İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken polis ekipleri göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail’e ve Netanyahu yönetimine koşulsuz desteğini her fırsatta dile getirirken ülke içinden gelen İsrail karşıtı açıklamalara sert tepki göstererek müdahale etti. Trump, İsrail’e tepki gösteren Harvard Üniversitesi’nin dev ödeneğini keserken, gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal etti.

BASKILARA RAĞMEN SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Ancak ABD’de yapılan bir anket Trump yönetiminin baskılarına rağmen ABD halkının tavrının değişmediğini ortaya koydu. Quinnipiac Üniversitesi'nin yayınladığı ankete göre ABD’li seçmenlerin yarısı Gazze’de soykırım yapıldığını düşünüyor. Ankete göre, Gazze'de soykırım yaşandığını düşünen ABD'li seçmenlerin oranı Demokratların yüzde 77'sini ve bağımsızların yüzde 51'ini oluşturuyor.

Sonuçlar, ABD'li seçmenlerin 10'da 6'sının Washington'un İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermesine karşı çıktığını gösteriyor

Üniversiteye göre seçmenler, Filistinlilere ve İsraillilere olan sempatileri konusunda neredeyse eşit olarak bölünmüş durumda. Yüzde 37'si Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 36'sı ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor.

Öte yandan Quinnipiac, 2023 yılının Kasım ayından bu yana yapılan ankette İsrail karşıtlığının en yüksek seviyeye geldiğini vurguladı. Öte yandan analistler, Trump yönetiminin tutumuna rağmen bunun seçmende bir karşılık görmemesini ‘rezalet’ olarak yorumladı.