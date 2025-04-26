Trump ve Zelenskiy Papa'nın cenazesinde görüştü: Beyaz Saray 'Çok verimli', Zelenskiy 'Sembolik' dedi

İki liderin 15 dakikalık görüşmesi Beyaz Saray tarafından "çok verimli", Zelenskiy tarafından ise "tarihi olma potansiyeli taşıyan çok sembolik" olarak nitelendirildi. Görüşme, Trump'ın elçisinin Moskova'da Putin ile ateşkes görüşmesi yapmasının ardından gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Papa Francesco'nun cenaze töreni için bulundukları Vatikan'da, Aziz Petrus Bazilikası'nda bir araya geldi. Şubatta Oval Ofis'te basın karşısında gergin geçen açıklamalarının ardından ilk kez yüz yüze görüşen iki lider arasındaki temas 15 dakika sürdü.

GÖRÜŞMENİN NİTELENDİRİLMESİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Zelenskiy arasındaki görüşmenin "çok verimli" geçtiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu buluşmanın "tarihi olma potansiyeli taşıyan çok sembolik bir görüşme" olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞMEYE KATILAN DİĞER LİDERLER

Papa'nın cenaze töreni, dünya genelinden birçok lideri bir araya getirdi. Vatikan'daki törene ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi birçok devlet başkanı ve kraliyet mensubu katılım gösterdi.

MOSKOVA'DAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMESİ VE SONRASI

İki liderin Vatikan'daki görüşmesi öncesinde, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele almak üzere önemli bir diplomasi trafiği yaşanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff, Cuma günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ateşkes olasılığını görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın "anlaşmaya çok yakın" olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı.

TRUMP'TAN PUTİN'E TEPKİ

Ancak, aynı günün ilerleyen saatlerinde Roma'dan ayrılan ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, Moskova'nın hafta başında Kiev'i vurmasının ardından Putin'in savaşı sona erdirme isteğini sorguladığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Trump, şunları kaydetti:

"Putin'in sivil bölgelere füze atması için hiçbir neden olmadığını" söyledi ve ekledi:

"Bu bana onun savaşı durdurmak istemediğini, sadece beni dinlediğini ve 'Bankacılık' ya da 'İkincil Yaptırımlar' yoluyla farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündürüyor."

Başkan Trump, daha önce de özel elçisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı ile Cuma günü yaptığı görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna'nın "anlaşmaya çok yakın" olduğunu ifade etmişti. Ancak Kiev'e yönelik son saldırılar, Trump'ın bu konudaki değerlendirmesini değiştirdiği izlenimini verdi.