Trump, Washington’da kolluk kuvvetlerini denetledi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washington’da görev yapan kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemlerini denetledi.

ABD Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi’ni ziyaret eden Trump, burada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile İçişleri Bakanı Doug Burgum’un yanı sıra, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu, ABD Kolluk Kuvveti Hizmet, Federal Soruşturma Bürosu ve Ulusal Muhafızlar’da görevli yaklaşık 300 personel tarafından karşılandı.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Trump, harika bir iş çıkaran ABD kolluk kuvvetleri sayesinde Washington’daki suç oranlarının düştüğünü söyledi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Trump, "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi görünecek" ifadelerini kullandı.