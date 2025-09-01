Trump: Washington'da suç oranları neredeyse sıfıra indi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Washington'daki suç oranlarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirterek, "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" diye sordu.

Trump, kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını kaydederek, iş birliği dolayısıyla Bowser’ı övdü. Trump, Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını öne sürerek, "Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” dedi.