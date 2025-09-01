Trump: Washington'da suç oranları neredeyse sıfıra indi

Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Washington'daki suç oranlarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirterek, "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" diye sordu.

Trump'tan dünya rekoru olabilecek karar! ABD'den kaçışlar başladıTrump'tan dünya rekoru olabilecek karar! ABD'den kaçışlar başladı

Trump, kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını kaydederek, iş birliği dolayısıyla Bowser’ı övdü. Trump, Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını öne sürerek, "Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” dedi.

