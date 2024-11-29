Trump yarı finalde

Judd Trump, maça 10 dakikadan kısa sürede kazandığı birinci framede 89’luk bir seri yaparak başladı. Hız kesmeden 126, 120 ve 131’lik üç etkileyici seri daha yaparak ilk dört frame’i domine etti. Beşinci framede üst üste 527 sayı yapan Trump, Ronnie O’Sullivan’ın 2014’te Ricky Walden’a karşı kırdığı 556’lık rekoru geçmeye yaklaştı. Ancak 61’de kırmızı topu kaçırınca rekoru kıramadı.

Zhang Anda, bu noktada oyununu toparlamaya çalışsa da Trump’ın üstünlüğünü engelleyemedi. İngiliz oyuncu, dördüncü yüzlük serisini yaparak galibiyetini perçinledi ve yarı finalde dünya şampiyonu Kyren Wilson veya Michael Holt ile karşılaşmaya hak kazandı.

HAWKİNS'TEN ETKİLEYİCİ GALİBİYET

Barry Hawkins, Shaun Murphy karşısında 6-2’lik bir galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Dünya sıralamasında 20. sırada yer alan Hawkins, iki eleme maçı oynayarak turnuvanın yayın aşamasına ulaşmıştı. Reigning şampiyon Ronnie O’Sullivan ve David Gilbert’ı da yenerek formunu kanıtladı.

Murphy, 108 ve 92’lik iki seriyle ilk iki frame’de geriden gelerek skoru eşitlese de, Hawkins, aradan sonra hızını artırdı. Son iki framede rakibine 162 sayı fark atan Hawkins, turnuvada ikinci kez yarı final görmenin mutluluğunu yaşadı.

"FAVORİ DEĞİLİM"

Trump, Zhang karşısındaki üstün performansına rağmen turnuvanın favorisi olduğu görüşünü reddetti. BBC Sport’a yaptığı açıklamada, “Daha rahat oynadım ve formumun çok uzakta olmadığını biliyordum. İlk frame’yi kazanmak ritim bulmam için önemliydi,” dedi.

Öte yandan, Hawkins, özgüvenli bir oyun sergileyerek yeniden formda olduğunu gösterdi. “Ronnie’yi yendikten sonra neden korkayım?” diyen Hawkins, kendisini uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi hissettiğini belirtti.