Trump, yarışta önde

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek 60. başkanlık seçimleri öncesinde, kamuoyu anketleri seçmenlerin tercihlerini belirlemede önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Reuters ile Ipsos'un ortaklaşa gerçekleştirdiği son ankette, 2020 seçimlerinde Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump, rakibinin hafif bir farkla önüne geçti.

Ankete göre, Cumhuriyetçi aday Trump'a oy vereceğini belirten seçmenlerin oranı %41'e yükselirken, Demokrat aday Biden'ı destekleyenlerin oranı %39'da kaldı.

Ankete katılanların %20'si ise henüz kararsız olduklarını veya oy kullanmayı düşünmediklerini ifade etti.

Ülke genelinde yapılan anketlerin sonuçlarını derleyen Real Clear Politics'e (RCP) göre, Trump'ın Biden'a karşı hafif bir üstünlüğü bulunuyor.

RCP'de yer alan son 9 ulusal anketin ortalamasına göre, Trump %45.2 oy oranıyla öne çıkarken, Biden ise %44.8'de kaldı.

5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, ön seçim sürecinde Demokrat Parti'den Joe Biden ve Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump'ın yeterli delegeleri kazandığı biliniyor.

Demokrat Parti'nin resmi başkan adayını belirleyecek parti kongresi 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacakken, Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi 15-18 Temmuz tarihlerinde Milwaukee'de gerçekleşecek.