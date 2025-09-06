Trump yeni harekat hazırlığında! “Savaş büyüyor vaziyet vahim”

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşın hızla tırmandığını söyledi. Operasyonun sadece uyuşturucu mücadelesi değil, aynı zamanda bölgedeki sol siyasetçilere karşı bir baskı aracı olduğunu belirten Zentürk, bu kararı “Trump’ın son dönemdeki en doğru adımı” olarak nitelendirse de, operasyonun Venezuela gibi ülkeleri hedef alması nedeniyle bunun bir “Amerikan oyunu” olduğunu öne sürdü.

Ardan Zentürk

Zentürk, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olası bir müdahaleye karşı Bolivarist milisleri seferber ettiğini ve bu milislerin sayısının 8 milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Venezuela’nın işgal edilemeyecek kadar güçlü bir direniş kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Zentürk, bölgedeki siyasi gerilimin daha da artabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Latin kökenli Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte başlatmış olduğu Latin Amerika'daki kartellere karşı savaş hızla tırmanıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde hem de küresel sistemde çok ciddi tartışmalara neden olan gelişmeler yaşıyoruz. Öncelikle Amerikan donanmasının ve Amerikan ordusunun bu savaş için özel bir planlama yaptığı yönündeki açıklama Amerikan Savunma Bakanı Hegseth'ten geldi. Hegseth, Marco Rubio'nun Ekvador'da yaptığı açıklamaları destekler mahiyetteki sözlerinde şunu söyledi, “Biz artık tek tek kartel üyelerini tutuklamak, onların denizaltılarını veyahut hızlı motorlarını ele geçirmek gibi bir mücadele içinde, bir telaş içinde olmayacağız. Bizim aldığımız karar bu narkoterör örgütlerini bulundukları yerde yok etmektir.” Şimdi bu alınabilecek bir karar. Doğru. Bence Amerikan başkanının şu 7 ayda verdiği en doğru kararlardan biri ama Venezuela konusu ayrı bir şey. Narkoterör diye adlandırdığımız Latin Amerika'daki kokain bataklığının PKK'ya kadar uzanan, Mersin limanına kadar uzanan, İzmit limanına kadar uzanan konuşturmayın beni şimdi süreçleri var. Bu çerçevede, bu adam eğer bu konuda samimi aklı başında ise herkesin Trump'ı desteklemesi lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla bu tipik bir Amerikan oyunu. Esasında planlamaları o bölgede kendilerine problem çıkaran sol diye adlandırılan ne kadar siyasetçi varsa bunları kartellerle ilişkilendirmek ve ondan sonra o ülkelerin tepesine binmek mesela bunun başında Venezuela geliyor. Normal bir uyuşturucu mücadelesinden söz etmiyoruz burada, normali olsa destekleyeceğim. Galiba Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro zaten bu işlere hazırlıklı gibi gözüküyor. Bolivarist milisleri harekete geçirdi. Bolivarist milis, Venezuelalı ünlü e Latin Amerikalı devrimci Simon Bolivard'dan geliyor. Bolivarist milislerin ben ilk rakamı 4 milyon diye duymuştum. Meğerse Venezuela'da Bolivarist milis diye adlandırılan şahısların evlerinde silahlarıyla 8 milyon kişiymiş. Yani Venezuela işgal edilemez bir devlet vurulabilir, bombalanabilir ama işgal edilemez. Adam seferberlik ilan etti hem de büyük seferberlik ilan etti.

VAZİYET VAHİM

Venezuella’da “Ülkenin askeri tarihinde ilk kez büyük bir örgütlenme ve seferberlik eylemine katılmak üzere tüm ulusal milisler ve askerlerin katılımıyla ilk hareketi gerçekleştireceğiz. Seferberliğin amacı sunduğu verilere göre 8.2 milyon kişiyi kapsamaktır. Siz Venezuela vatandaşı, siz vatandaş bu ülkeyi seven ve aileniz, toplumunuz, tarihiniz ve onurunuz uğruna onu savunmaya hazır olan sevgili yurttaşlar artık patriya sistemine kalıcı bir erişime sahipsiniz ” böyle bir durumla karşı karşıyayız. Marco Rubio ise "Venezuela Devlet Başkanı Maduro bir uyuşturucu baronudur" diyor. Amerika'ya giden kokainin yalnızca %5'inin Venezuela'dan geçtiğini iddia eden Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu raporunu da reddediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu Raporuna göre bu Venezuela'dan kokain %5 Birleşmiş Milletler tespit etmiş bunu. Yani kuşattıkları, öldürmeye çalıştıkları adamın yani Maduro'nun esasında bu işlerde parmağı yok. Rubio, “Birleşmiş Milletler'in ne dediği umurumda değil. Çünkü Birleşmiş Milletler ne hakkında konuştuğunu bile bilmiyor” diyor. Adamlar oturmuşlar rapor yazmışlar. Ülkene giden kokainin rotasını çizmişler. Daha ne yapsınlar? Ekvador'da da suç örgütleri varmış. Ekvador Başkanı Daniel Noboa da onları konuşmuşlar. “Ya sen onları hallet, ya gelip biz halledelim” demişler. Resmen karterlerle savaş adı altında bu küçük Latin Amerika ülkelerine Amerikan askerlerini indirmeyi planlıyorlar. Tabii Meksika bunlar gibi değil, Meksika'nın durumu farklı. Meksika dev bir ülke ve Türkiye gibi kalabalık. Meksika, “Buraya askerini indiremezsin, ne zaman böyle bir şeyi istedik sizden? Asla böyle bir şey olamaz. Bir an önce buradan çekip gidin." diyor Meksika Devlet Başkanı ama benim gördüğüm durum vaziyet vahim.