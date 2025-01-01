Trump yıl başı partisinde konuştu

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, eski başkanlardan Jimmy Carter’ın cenaze törenine katılacağını açıkladı. Carter, 100 yaşında hayata veda etmiş ve cenaze törenlerinin 4-9 Ocak tarihleri arasında Georgia ve Washington’da düzenleneceği belirtilmişti. Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir yılbaşı etkinliğine katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı ve “Orada olacağım” ifadelerini kullandı. Carter ailesiyle konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

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Trump, kampanya döneminde Carter’a yönelik eleştirilerde bulunmuş, 1970’lerdeki yüksek enflasyon oranlarını günümüzle kıyaslayarak Başkan Joe Biden’ı eleştirmişti. Ancak Carter’ın vefatının ardından Trump, sosyal medya üzerinden nazik bir mesaj paylaşarak, “Felsefi ve politik olarak görüşlerimiz farklıydı, ancak onun ülkemizi sevdiğini ve saygı duyduğunu biliyorum. Amerika’yı daha iyi bir yer yapmak için çalıştı, bu nedenle ona en yüksek saygıyı gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

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Yılbaşı etkinliğinde smokinle gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İsrail ile Hamas arasındaki savaşa dair bir ateşkes ihtimali sorulduğunda, “Göreceğiz” şeklinde yanıt verdi. Gazze’de rehin tutulan Amerikalılar konusunda ise, “Rehineler bir an önce serbest bırakılmalı” ifadelerini kullandı.

2025 yılına dair umutlarını dile getiren Trump, “Bu yıl ülkemiz ve dünya için harika olacak. İnsanlar oldukça mutlu” dedi. Yeni yıl dileklerinde ise Trump, herkesin sağlıklı, mutlu ve iyi olmasını temenni ettiğini söyledi.

Trump, etkinlikte sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı ve başkan olarak “harika işler” yapma sözü verdi. Öte yandan, mevcut Başkan Joe Biden, yılbaşı gecesini Delaware’de yeğeni Missy Owens’ın düğününde geçirdi.

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