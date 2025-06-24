Trump, yine Powell'ı hedef aldı!

Kaynak: AA
Trump, yine Powell'ı hedef aldı!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı sunum öncesinde ABD Başkanı Trump'tan yine çok sert sözler geldi. Trump, Powell'ı "aptal ve inatçı" olarak nitelendirerek faiz indirim çağrısını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde, ona faiz oranları konusunda yönelttiği eleştirilerini yineleyerek, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider" ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Powell'ın bugün ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Powell'ın Kongre'de "faiz oranlarını indirmeyi neden reddettiği" konusundaki açıklamasını bekleyen Trump, "Avrupa'da 10 kez indirim yapıldı, bizdeyse sıfır. Enflasyon yok, ekonomi gayet iyi." değerlendirmelerini yineledi.

Faiz oranının en az 2 ila 3 puan düşük olması gerektiğini belirten Trump, ABD'nin bu şekilde yılda 800 milyar dolar tasarruf etmiş olacağını savundu.

Trump, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Powell için sıklıkla kullandığı "çok geç" lakabını tekrarlayan Trump, ABD'nin "uzun yıllar boyunca onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğini" öne sürdü.

Son Haberler
İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj! O ismi unutmadı
İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj! O ismi unutmadı
LGS'de Whatsapp skandalı!
LGS'de Whatsapp skandalı!
Trump, yine Powell'ı hedef aldı!
Trump, yine Powell'ı hedef aldı!
Gençlerbirliği kombine fiyatlarını açıkladı
Gençlerbirliği kombine fiyatlarını açıkladı
Sakarya'daki ormanlık alanda yangın
Sakarya'daki ormanlık alanda yangın