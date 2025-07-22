Trump yönetimi Fed Başkanı Powell'ı köşeye sıkıştırdı! Soruşturma başvurusu resmen yapıldı

Soruşturma başvurusu ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna'dan geldi. Luna, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Fed binasının yenilenmesine ilişkin Kongre'de yeminli beyanlarında "gerçeğe aykırı ifadeler kullandığı"nı belirtti.

Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini belirterek "Fed yönetiminin kurumun tüm görev alanlarını içeren kapsamlı bir kurumsal inceleme yapmasını, bu incelemeyi yayımlamasını ve çıkan sonuçlara göre harekete geçmesini tavsiye ederim" dedi.

LUNA: POWELL'IN AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Luna, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye yazdığı mektupta, Fed Başkanı Powell'ın 25 Haziran'da ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi huzurunda, yemin ederek Fed binasının yenileme çalışmaları konusunda açıklamada bulunduğunu anımsattı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Powell'ın buradaki ifadelerinde "maddi açıdan yanlış olan" çeşitli iddialarda bulunduğunu öne sürerek, Powell'ın, "VIP yemek salonu yok, yeni mermer yok. Sadece daha önce orada olan eski asansörler var, yeni süs havuzları yok, arı kovanları yok ve çatı bahçeleri de yok." şeklindeki ifadelerinin "gerçeğe aykırı" olduğunu belirtti.

Fed'in Ulusal Başkent Planlama Komisyonuna sunduğu proje belgeleriyle Powell'ın sözlerinin çeliştiğini iddia eden Luna, Powell'ın binanın şimdiye kadar hiç yenilenmediğine yönelik ifadesinin de doğru olmadığını belirtti.

"TİTİZ BİR İNCELEME GEREKİYOR"

Luna, Powell'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought'a yazdığı mektupta da yanlış ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Bina yenileme projesinin Powell'ın kamuya açık şekilde "yok" dediği unsurları içerdiğini belirten Luna, "Eğer Başkan Powell, Kongre önünde verdiği ifadelerde ya da üst düzey yürütme yetkilileriyle resmi yazışmalarda bu gerçekleri bile isteye yanlış aktardıysa, bu eylemler federal yasalar kapsamında yeminli yalan beyan veya maddi açıdan yanıltıcı ifade kapsamında değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Powell'ın yeminli beyanlarındaki "çelişkilerin" titiz bir incelemeyi gerektirdiğini vurgulayan Luna, bu konuda resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağının kendisine bildirilmesini istedi.