Trump yönetimi göçmenleri sınır dışı edebilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin göçmenleri kendi ülkeleri dışındaki ülkelere sınır dışı etmeye devam edebileceğine karar verdi.

Yargıçlar, 6'ya karşı 3 oyla Trump yönetime, göçmenlere üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmeleri durumunda karşılaşabilecekleri riskleri yetkililere anlatmaları için ‘anlamlı bir fırsat’ verilmesini emreden alt mahkeme kararını bozdu. Bu kararla Trump yönetimi, göçmenleri ana vatanları dışındaki ülkelere hızlıca sınır dışı etme yetkisine sahip olacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, kararı ‘Amerikan halkının güvenliği ve emniyeti için bir zafer’ olduğunu kaydederek “Biden yönetimi milyonlarca yasa dışı göçmenin ülkemize akın etmesine izin verdi. Şimdi Trump yönetimi, suçlu yasa dışı göçmenleri ülkeden uzaklaştırmak ve bu ulusal güvenlik kabusunu temizlemek için tartışmasız yetkisini kullanabilir. İç Güvenlik Bakanlığı, artık yasal yetkisini kullanabilir ve yasa dışı göçmenleri onları kabul etmeye istekli bir ülkeye gönderebilir” dedi.