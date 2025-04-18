Trump yönetimi Harvard'ı sıkıştırıyor: "Yabancı fonları açıklayın"

Wall Street Journal'ın haberine göre, Eğitim Bakanlığı, Harvard'ın son 10 yılda yabancı kaynaklardan aldığı tüm fonların detaylı kayıtlarını talep etti.

EKSİK BEYAN İDDİASI

Bakanlık, Harvard yönetimine gönderdiği mektupta, 2014-2019 yılları arasındaki beyanların eksik olduğunu öne sürdü. İstenen belgeler arasında yabancı hükümetler ve bireylerle yapılan tüm sözleşmeler, e-posta ve mesaj trafiği ile 2016'dan bu yana okuldan atılan yabancı öğrencilerin e-posta bilgileri yer alıyor.

"MANİPÜLASYON RİSKİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Bu talep, Harvard'ın yabancı unsurlar tarafından manipüle edilmediğinden emin olmak için atılan ilk adım" açıklamasını yaptı.

HARVARD: "KAYITLARIMIZ ŞEFFAF"

Harvard Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır yasalara uygun şekilde kayıtları paylaştığını belirtti. Açıklamada, "250 bin doları aşan tüm yabancı bağış ve sözleşmeleri raporluyoruz" denildi.

TRUMP-HARVARD GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Trump yönetimi, daha önce Harvard'ın Filistin yanlısı protestolar ve çeşitlilik programlarını gerekçe göstererek 8,7 milyar dolarlık fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. Harvard ise bu talepleri reddetmiş, profesörler dava açmıştı. Trump, son olarak, "Harvard yolunu kaybetti, artık iyi bir üniversite değil" ifadelerini kullanmıştı.

FONLAR DONDURULDU, VERGİ MUAFİYETİ TEHLİKEDE

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşmeyi dondurdu. ABD Gelir İdaresi (IRS) de üniversitenin vergi muafiyetini gözden geçirdiğini duyurdu.

BİDEN DÖNEMİNDE KAPATILAN SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE

Trump'ın 2020'de başlattığı soruşturma, Joe Biden yönetimi tarafından 2024'te kapatılmıştı. Ancak Trump'ın yeniden baskıları artırmasıyla Harvard'ın yabancı fonları yeniden mercek altında.