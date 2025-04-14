Trump yönetimi, yanlışlıkla sınır dışı edilen kişinin geri getirilmesine ilişkin açıklama

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, federal mahkemelerin idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisi olmadığını belirtti.

The Hill'in haberine göre, federal mahkemenin idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen Garcia'nın "derhal geri getirilmesi" emrine Trump yönetimi tepki gösterdi.

ABD Adalet Bakanlığı avukatları tarafından yayımlanan bir dava dosyasında, federal mahkemenin Garcia'nın ABD'ye derhal geri getirilmesini talep edecek yetkisi bulunmadığı belirtildi.

Federal Mahkemenin yürütme organını ve dış ilişkileri belli bir şekilde yönlendiremeyeceğini aktaran bakanlık, bunun Trump'ın "münhasır yetkisi olduğunu" kaydetti.

Garcia hakkındaki bir sonraki duruşma 16 Nisan'da yapılacak.

GARCİA'NIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç, 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.