Trump yönetiminden göçmen operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Massachusetts eyaletinde "yasa dışı yollardan ülkeye giren ve suç işlediği belirtilen göçmenlerin sınır dışı edilmesine" yönelik yeni bir operasyon başlattığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) CNN'e yapılan açıklamada, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresince (ICE) yürütülen ve "Patriot 2.0" adı verilen operasyonun, mayısta başlatılanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, eyaletin başkenti Boston'un Demokrat Belediye Başkanı Michelle Wu'nun uyguladığı "sığınak şehir" uygulaması eleştirilerek, bu politikaların "suçluları cezbettiği ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı" savunuldu.

DHS, yerel makamların serbest bıraktığı göçmen suçluların federal ekiplerce yakalanacağını ve sınır dışı edileceğini ifade etti.

Öte yandan Boston Belediye Başkanı Wu, yaptığı açıklamada, operasyonun şehir kaynaklarıyla desteklenmeyeceğini belirtti.

Massachusetts Valisi Maura Healey de MSNBC'ye verdiği demeçte, "ICE ve yönetimin yaptıkları kamu güvenliğiyle ilgili değil siyasi bir gösteri. Bu, siyasi bir güç hamlesi ve gözdağı verme girişimi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Boston'un "sığınak şehir" politikasına ilişkin Wu yönetimine dava açmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ay başında, ICE'ın ülkenin büyük şehirlerindeki operasyonlarını genişletmeyi planladığını doğrulamıştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump yönetimi, durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları ve deniz piyadelerinin görevlendirmişti.