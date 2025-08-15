Trump yönetiminden tarihi küçülme kararı: 300 bin kişi işten çıkarılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde federal hükümetin küçültülmesi, yönetiminin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Personel Yönetimi Ofisi (OPM) Direktörü Scott Kupor, 15 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 300 bin federal çalışanın işten çıkarılmasının beklendiğini duyurdu. Bu, 2,4 milyonluk sivil işgücünde %12,5’lik bir küçülme anlamına geliyor. Kupor’a göre, kesintilerin %80’i gönüllü ayrılmalardan, %20’si ise zorunlu işten çıkarmalardan oluşacak. Bu rakam, Temmuz 2025’te 154 bin çalışanın gönüllü ayrılma paketlerini kabul ettiği önceki dalganın neredeyse iki katı.

“VERİMSİZ” BÜROKRASİYE KARŞI SERT ADIMLAR

Trump, seçim kampanyası boyunca federal işgücünü “şişirilmiş ve verimsiz” olarak nitelendirerek, bürokrasiyi azaltma sözü vermişti. Kupor, Washington’da verdiği bir röportajda, “Kimseyi işten çıkarmaya zorlayamam, ancak kurum başkanlarını hükümeti daha verimli hale getirme vizyonumu benimsemeye ikna ediyorum” dedi. Bu yaklaşım, Trump’ın ilk döneminde de uyguladığı ve “Schedule F” olarak bilinen, memurların iş güvencesini kaldıran politikaları anımsatıyor. Ancak, erken dönemde yeni işe alınanların işten çıkarılmasına yönelik direktifler, mahkeme dosyalarına göre tartışmalara yol açmıştı.

KESİNTİLER HANGİ ORANDA GERÇEKLEŞECEK?

Kupor’un tahmini, 2023 mali yılında %5,9 olarak kaydedilen doğal yıpranma oranının çok ötesinde bir küçülmeyi işaret ediyor. Geçen ay 154 bin çalışanın ayrılma paketlerini kabul ettiği belirtilirken, yeni kesintilerle bu sayının iki katına ulaşılması bekleniyor. OPM, ajans bazında kesin rakamları henüz açıklamadı, ancak Kupor, bu verilerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını doğruladı. Federal ajanslar, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russ Vought’a sunulacak ek işgücü azaltım teklifleri hazırlıyor. Bu teklifler, Trump’ın 2026 bütçe talebine dahil edilecek.

KAMU HİZMETLERİ VE TEPKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Planlanan kesintiler, kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabileceği endişesiyle eleştiriliyor. Çalışan sendikaları ve politika savunucuları, bu hamlenin düzenleyici denetimden halk sağlığına kadar birçok alanda federal kapasiteyi zayıflatabileceğini belirtiyor. Kupor ise kesintileri “hükümeti daha akıllı çalışır hale getirme” çabası olarak savunuyor. Öte yandan, X platformunda bir kullanıcı, kesintilerin “ekonomik depremin habercisi” olduğunu ve zincirleme iş kayıplarına yol açabileceğini öne sürdü.

HUKUKİ VE SOSYAL KARŞI ÇIKIŞLAR

Trump yönetiminin işten çıkarma politikaları, sendikalar ve çalışanlar tarafından hukuki itirazlarla karşılanıyor. Şubat 2025’te, federal çalışan sendikaları, “Schedule F” kararnamesinin memurların iş güvencelerini haksız yere kaldırdığını iddia ederek dava açmıştı. Ayrıca, bazı ajanslarda, örneğin Gıda ve İlaç Dairesi’nde (FDA), kritik pozisyonlardaki çalışanların işten çıkarılmasının ardından geri alınması gerektiği durumlar yaşandı. Bu, planlamadaki eksikliklere işaret ediyor.

EKONOMİK VE SOSYAL SONUÇLAR NE OLACAK?

Ekonomistler, 300 bin federal çalışanın işten çıkarılmasının işsizlik oranlarını artırabileceğini ve tüketici harcamalarını olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini uyarıyor. Temmuz 2025’te işsizlik başvurularında 242 binlik bir artış gözlendi; bu, kesintilerin ekonomik etkilerinin erken bir göstergesi olabilir. Ayrıca, Elon Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından desteklenen bu kesintiler, protestolara da yol açtı. New York’ta Tesla bayilerine yönelik gösteriler, Musk’ın bu süreçteki rolüne yönelik öfkeyi yansıtıyor.

FEDERAL HÜKÜMETTE YENİ BİR DÖNEM Mİ?

Trump yönetiminin 300 bin federal çalışanı işten çıkarma planı, ABD hükümetinin yapısında tarihi bir dönüşümü işaret ediyor. Ancak, bu kesintilerin kamu hizmetleri, ekonomik istikrar ve çalışan hakları üzerindeki uzun vadeli etkileri tartışma konusu. Sendikaların hukuki mücadeleleri ve kamuoyu tepkileri, sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek önemli faktörler arasında. Kesintilerin detayları ve ajans bazındaki etkileri, OPM’nin açıklayacağı rakamlarla daha net bir hal alacak.

