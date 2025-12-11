ABD’nin en büyük medya ve eğlence şirketlerinden Warner Bros. Discovery'nin satış süreci gündemdeki yerini koruyor. Netflix, şirketin film ve dizi hakları için 83 milyar doların üzerinde teklif verirken Paramount ise şirketin tamamı için 100 milyar doların üzerinde bir parayı gözden çıkardı. Paramount bu süreçte CNN ve TNT gibi televizyon kanallarını da bünyesine katmak istiyor. Netflix ve Paramount arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.

Tüm dünyada gündem olan dev satış sürecine ABD Başkanı Trump da dahil olmuştu. Trump, Netflix’in Warner Bros. Discovery'yi satın alması durumunda tekel olabileceğini söylemişti. Trump son açıklamasında ise CNN’in de satılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği görüşmenin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Warner Bros. Discovery'nin satılması sürecine ilişkin bir soruya yanıt verirken, CNN kanalının satılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Satış sürecinin nihai aşamasına müdahil olabileceğini ancak şu anda herhangi bir şekilde sürece karışmadığını ifade eden Trump, "Bence CNN satılmalı, çünkü şu anda CNN'i yönetenler, benim görüşüme göre ya yozlaşmış ya da yetersiz" şeklinde konuştu.

CNN'in kendi aleyhinde "yalan haberler" yaptığını savunan Trump, "Bu utanç verici. Bu yüzden, aynı şirketin CNN'i satın almasını istemem çünkü şu anda çok fazla paraları yok, ama tekliflere bakılırsa şirketin değeri var sanırım" değerlendirmesini yaptı.

Warner Bros. Discovery şirketinin Netflix'e mi Paramount'a mı satılacağı sürecini takip ettiğini kaydeden Trump, duruma bağlı olarak sürece müdahil olup olmayacağına karar vereceğini belirtti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Paramount Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison'ın, Beyaz Saray'a yaptığı son ziyaretinde, Başkan Trump'a, Netflix yerine Warner Bros. Discovery'yi satın almalarına izin vermesi halinde, Warner Bros. Discovery çatısı altında bulunan "CNN'i tamamen yenileyeceğine" söz verdiği iddia edilmişti.