Trump-Zelenskiy tartışması sonrası Rusya'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşme sürerken tansiyon yükseldi. Kameralar önünde yaşanan tartışma sonrası Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Beyaz Saray'da yaşanan çatışmayı yorumlayarak “Oval Ofis'te acımasız bir azarlama” ifadesini kullandı.

Paylaşımında Zelenskiy'e hakaret eden Medvedev, "Kiev rejiminin" Üçüncü Dünya Savaşı ile oyun oynadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in canlı yayında tüm dünyaya aktarılan tartışma sırasında Zelenskiy'e vurmaktan kendilerini alıkoymalarının "bir mucize" olduğunu söyledi.