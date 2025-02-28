Trump, Zelenski'yi basının önünde fırçaladı! Canlı yayında gergin anlar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Zelenski ile görüştü.

Gergin geçen görüşmede iki lider birbirleriyle tartışrı.

"Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak" diyen Trump'a karşı Zelenski, "Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli." diye yanıt verdi.

"YA ZELENSKİ BİZİMLE ANLAŞIR YA DA BİZ BU İŞTE YOKUZ"

Zelenski'nin "ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil" sözlerine sinirlenen Trump, "Ya Zelenski bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz." dedi. Trump, Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, kazanamayacağınızı biliyorum." diye konuştu.

Zelenski'ye minnettar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmasan Putin savaşı 3 günde kazanırdı" dedi.

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BAŞKAN YARDIMCISI VANCE'TEN TEPKİ

Oval Ofis'te tansiyonun yükselmesiyle söze giren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Oval Ofis’e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Siz adam sıkıntısı çektiğiniz için zorunlu askerleri cepheye sürüyorsunuz. Başkan’a teşekkür etmelisiniz" dedi.

Zelenski'nin "Hiç Ukrayna'ya gittiniz mi?" diye sormasına üzerine sözlerine devam eden Vance şunları söyledi:

İnsanları propaganda turlarına çıkarıyorsunuz. ABD Oval Ofisi’ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan bir yönetimi eleştirmenin saygılı bir davranış olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Ukrayna lideri, Vance'ten gelen yanıta, "Herkesin sorunları var, sizin bile. Ama sizin güzel bir okyanusunuz var ve şu an bunu hissetmiyorsunuz—ama gelecekte hissedeceksiniz" diye cevap verdi.

"BİZE NE HİSSEDECEĞİMİZİ SÖYLEME"

Bunun üzerine yeniden söze giren Trump, "Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Şu anda çok iyi bir konumda değilsin. Şu an elinde kartlar yok. Bu savaşı kazanmıyorsun" diye konuştu.

ZELENSKİ BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.